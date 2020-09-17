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В Улан-Удэ изъятых из семей детей незаконно помещали в больницы

В Улан-Удэ изъятых из семей детей незаконно помещали в больницы
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура подала в суд на минсоцзащиты

Как выяснила прокурорская проверка, органы социальной защиты населения Бурятии нарушали закон о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что дети в возрасте от рождения до трёх лет, изъятые из неблагополучных семей, необоснованно помещаются в лечебные учреждения. Однако медицинские организации не оказывают социальные услуги по надзору и уходу за детьми, их воспитанию.

В суд был подан иск к Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», министерству социальной защиты населения республики об обязании в срок до 1 декабря 2020 года создать условия для воспитания и проживания детей указанной категории в социальном учреждении для детей-сирот. Требование было удовлетворено.

Однако ответчики не согласились с принятым решением и подали апелляционную жалобу. Но апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения.

На судебные постановления ответчиком принесена кассационная жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в город Кемерово.

Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции судебные постановления оставлены без изменения, апелляционная жалоба представителя ответчика регионального министерства – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


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