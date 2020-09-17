В Улан-Удэ изъятых из семей детей незаконно помещали в больницы

Прокуратура подала в суд на минсоцзащиты



Как выяснила прокурорская проверка, органы социальной защиты населения Бурятии нарушали закон о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Установлено, что дети в возрасте от рождения до трёх лет, изъятые из неблагополучных семей, необоснованно помещаются в лечебные учреждения. Однако медицинские организации не оказывают социальные услуги по надзору и уходу за детьми, их воспитанию.



В суд был подан иск к Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», министерству социальной защиты населения республики об обязании в срок до 1 декабря 2020 года создать условия для воспитания и проживания детей указанной категории в социальном учреждении для детей-сирот. Требование было удовлетворено.



Однако ответчики не согласились с принятым решением и подали апелляционную жалобу. Но апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения.



На судебные постановления ответчиком принесена кассационная жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в город Кемерово.



Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции судебные постановления оставлены без изменения, апелляционная жалоба представителя ответчика регионального министерства – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





