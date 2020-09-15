Мастер-класс по живописи провели в улан-удэнской колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии работает кружок «Акварель»



В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин в рамках кружка изобразительного искусства «Акварель» прошёл мастер-класс по живописи.



Осужденным рассказали об основах изобразительной грамоты. Также они узнали, как в своих рисунках использовать цвет, светотень, выразительность и пропорции.



На практике участники мастер-класса учились рисовать натюрморт - баночку с водой, сообщили в УФСИН по Бурятии.

