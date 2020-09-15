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Мастер-класс по живописи провели в улан-удэнской колонии

Мастер-класс по живописи провели в улан-удэнской колонии
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии работает кружок «Акварель»

В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин в рамках кружка изобразительного искусства «Акварель» прошёл мастер-класс по живописи.

Осужденным рассказали об основах изобразительной грамоты. Также они узнали, как в своих рисунках использовать цвет, светотень, выразительность и пропорции.

На практике участники мастер-класса учились рисовать натюрморт - баночку с водой, сообщили в УФСИН по Бурятии. 
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