Молодой бурятский композитор стал лауреатом международного конкурса
Юный бурятский композитор Лудуб Очиров стал лауреатом I степени VII международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Дунаевского. Лудуб участвовал в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы», сообщили в минкультуры Бурятии.
На суд жюри молодой композитор представил вокальный цикл «Времена года» на стихи Туяны Лыгденовой.
Лудуб Очиров получил приглашение международного вокального центра «Сольвейг» при Московском Доме композиторов принять участие в церемонии награждения и гала-концерте победителей конкурса.
Событие состоится 21 сентября в Московском Доме композиторов.
На гала-концерте в Москве сочинение Лудуба исполнят студентки Московской государственной консерватории имени Чайковского, вокальную партию - выпускница колледжа искусств Жаргал Цырендагбаева, партию рояля - выпускница детской школы искусств имени Ямпилова при колледже искусств - Карина Тумурова.
Сейчас Лудуб учится на третьем курсе Колледжа искусств в Улан-Удэ по специальности «Теория музыки». Как сообщал «Байкал-Daily», летом бурятская группа «Ахуу», в составе которой играет Лудуб Очиров, представила снятый на Щучьем озере клип.
Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
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