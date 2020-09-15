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Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов

Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
Общество, 
Молодой бурятский композитор стал лауреатом международного конкурса

Юный бурятский композитор Лудуб Очиров стал лауреатом I степени VII международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Дунаевского. Лудуб участвовал в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы», сообщили в минкультуры Бурятии.

На суд жюри молодой композитор представил вокальный цикл «Времена года» на стихи Туяны Лыгденовой.

Лудуб Очиров получил приглашение международного вокального центра «Сольвейг» при Московском Доме композиторов принять участие в церемонии награждения и гала-концерте победителей конкурса.

Событие состоится 21 сентября в Московском Доме композиторов.

На гала-концерте в Москве сочинение Лудуба исполнят студентки Московской государственной консерватории имени Чайковского, вокальную партию - выпускница колледжа искусств Жаргал Цырендагбаева, партию рояля - выпускница детской школы искусств имени Ямпилова при колледже искусств - Карина Тумурова.

Сейчас Лудуб учится на третьем курсе Колледжа искусств в Улан-Удэ по специальности «Теория музыки». Как сообщал «Байкал-Daily», летом бурятская группа «Ахуу», в составе которой играет Лудуб Очиров, представила снятый на Щучьем озере клип
конкурс композитор Лудуб Очиров
 
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