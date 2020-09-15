В Бурятии засняли гуляющего вдоль дороги оленя

Директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев встретил оленя, спокойно гуляющего на дороге. Видео сделано в Тункинском районе Бурятии. Олень вышагивал по обочине дороги, нисколько не боясь ехавших рядом с ним автомобилей.
Подписчики Намжила Мардваева восхитились величавым животным. Пользователи пишут: «Супер!», «Красавец», «Ничё себе, это как гуляет… у себя на участке, а вы гости!», «Пусть живёт, нельзя трогать, красавец».
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