В Байкальском заповеднике посчитали диких северных оленей

Животные обитают в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан



В Бурятии с конца июня по первую половину июля научными сотрудниками Байкальского заповедника был проведён учёт дикого северного оленя. Был подсчитан лесной подвид алтае-саянской популяции, обитающий в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан. Это единственный вид среди млекопитающих Байкальского заповедника, который занесён как в Красную книгу Республики Бурятия (2013), так и в Красную книгу Российской Федерации (2001).



Для учёта использовалась методика А.А. Васильченко путём визуального наблюдения за животными на снежниках с одновременным фото- и видеофиксированием и последующей идентификацией индивидуальных особенностей каждой особи. Учёт проводился, когда дикие северные олени выходят на оставшиеся участки снежников, где спасаются от гнуса. Выявлялись следы жизнедеятельности северного оленя (экскременты, шерсть после линьки, сброшенные рога), а также следы копыт, оставленные этим животным на снежниках.



Всего за время учётных работ было пройдено свыше 100 км пешего маршрутного учёта, что по сравнению с предыдущим годом вдвое больше.



- Увеличение объёма учётных работ действительно приносит свои положительные результаты – мы охватили бόльшую площадь исследования и, соответственно, получили больше достоверных сведений. В дальнейшем мы планируем охватить исследованиями ещё и недосягаемые участки горной тундры Байкальского заповедника, – говорит Ирина Козырь, заместитель директора по научной работе Байкальского заповедника.



По данным летописей природы, в 1977 году было отмечено 46 встреч дикого северного оленя, в 1978 году — 97 встреч. Численность дикого северного оленя тогда составляла до 150 особей, позже она заметно стала сокращаться, и причины этого так и не были установлены.



С 2008 года научные сотрудники заповедника ежегодно наблюдали от 18 до 31 особи дикого северного оленя, в последние годы численность составляла 21–25 особей. По данным учётных работ 2020 года установлено, что численность северного оленя начала восстанавливаться – здесь обитает не менее 50 особей, среди них 7 сеголетков (телят этого года).



- В настоящее время по собранным фото и видеоматериалам проводится идентификация особей по их индивидуальным особенностям (линные пятна, цвет, количество розеток на рогах и многое другое), то есть мы производим отбор так называемых маркерных особей, которые позволят нам определить к какому именно стаду относятся те или иные особи, – рассказывает Владимир Хидекель, научный сотрудник Байкальского заповедника.



С целью организации наиболее достоверного мониторинга научными сотрудниками заповедника ежегодно устанавливаются фотоловушки. По словам Алексея Китаева, начальника научного отдела заповедника, с их помощью можно провести идентификацию особей и в последующем использовать эти данные для оценки численности этих животных, а также зафиксировать их время миграции, линьки и даже возможных «врагов».



Все собранные материалы экспедиционных работ по мониторингу позволят получить наиболее достоверные данные для анализа факторов, влияющих на состояние популяции. В дальнейшем это поможет сохранить хамар-дабанскую группировку дикого северного оленя на границе его ареала обитания, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

