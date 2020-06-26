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«Санту ждёт»: В Улан-Удэ олень гулял возле торгового центра

«Санту ждёт»: В Улан-Удэ олень гулял возле торгового центра
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Пользователи упражняются в остроумии под видео с оленем, снятого у ТРЦ «Capital Mall»

Улан-удэнцев удивило видео с оленем, который гуляет рядом с ТРЦ «Capital Mall». Видеозапись и фото животного появилось в паблике ves_ulan_ude.


Пользователи начали строить догадки, как там оказался олень. Некоторые даже предположили, что зверь сбежал из Уголка живой природы Этнографического музея. Но, судя по всему, олень - из передвижного зоопарка «Лигер», который расположился недалеко от торгового центра. Сотрудники вместе с животными застряли в Улан-Удэ из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что у них есть тигры, волки, олень, павлины, медведи, альпаки и т.д.

Также жители Бурятии активно шутят под постом с видео:

«Норма, в деревне же живём», «Санту ждёт», «Я не удивлён, их очень много по городу», «Это Дед Мороз за подарками припарковался», «А где медведь с балалайкой?», «То коровы, то олени», «Сбежал от Санта-Клауса».

Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за коронавируса в Улан-Удэ застрял цирк «Золотой дракон». Если бы не пандемия, цирк «Золотой дракон» должен был двигаться в таком порядке - Иркутск, Ангарск, Братск, потом Абакан, Кызыл. Сейчас же цирк вернул билеты многим улан-удэнцам и ждёт снятия ограничительных мер в Бурятии, чтобы всё-таки дать в столице республики представления.
олени
 
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