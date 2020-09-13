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В Бурятии подарили пельмени будущим ламам

В Бурятии подарили пельмени будущим ламам
Общество,  Фото:Сангха России
Жители Бурятии продолжают оказывать помощь студентам-хуваракам

Буддийская Традиционная Сангха России сообщила об очередном пожертвовании продуктов для хувараков-студентов Буддийского университета. Будущим ламам подарили несколько огромных пакетов пельменей.

«Эрдэни, Арюна, Арьяна,Урин, Уралиг сегодня поднесли 50 кг продуктов для преподавателей̆ и студентов Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева . Огромная благодарность», - говорится в сообщении Сангхи.



Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе студентам Буддийского университета также подарили 30 мешков картошки и овощи.

Буддисты считают, что помощь хуваракам во время их учёбы (как продуктами, так и материальная) оказывает сильное влияние на дарителя. «Ведь хувараки постигают Учение Будды и будут развивать буддизм ради живых существ на своей родине», - поясняют священнослужители.

буддизм благотворительность студенты Буддийский университет
 
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