В Бурятии назвали победителей квеста «Дальневосточная Победа»

В тройку призёров вошли команды из Баргузинского, Северо-Байкальского районов и Улан-Удэ



В Бурятии подведены итоги всероссийского исторического квеста «Дальневосточная Победа». Квест проходил в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается в России 3 сентября. Объединившись в команды, участники выполняли задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке.



Как сообщает молодёжный центр РБ, по результатам квеста было выявлено три победителя. Первое место взяла команда «Семейный почин» из Баргузинского района. Вторыми стали члены команды «Монолит» из Улан-Удэ. Третье место заняла команда «Северное сияние» из Северо-Байкальского района.



В ходе квеста «Дальневосточная Победа» участники могли узнать о завершающем этапе Второй мировой войны. Какую роль в нём сыграла победа Дальнего Востока в ходе Великой Отечественной войны, а также о разгроме Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции.

