Ушёл из жизни почётный гражданин Иркутска Семён Пинский

Он скончался на 85-м году жизни



1 сентября в возрасте 84 лет ушёл из жищни почётный гражданин Иркутска Семён Борухович Пинский.



Семён Борухович Пинский был выдающимся представителем иркутской медицины, внёсшим большой вклад в развитие хирургической эндокринологии. Для коллег и учеников его авторитет был незыблем. Пациенты безгранично уважали его компетентность, ценили за личные качества.



В 2006 году за заслуги перед иркутянами Семену Боруховичу было присвоено высокое звание «почётный гражданин Иркутска».



Гражданская панихида состоится 4 сентября в 12:00 на Ново-Ленинском кладбище. Отъезд транспорта (автобусов) к месту прощания в 11.00 от здания Иркутского бюро судебно-медицинской экспертизы (ул. Гагарина, 4, стр. 1).



