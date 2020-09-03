За сутки вновь заразились более 40 человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 3 сентября в Бурятии общее количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5427. Из них по Улан-Удэ – 3090.
За сутки коронавирус выявили ещё у 47 человек. Из них 16 пациентов обратились к врачами с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными коронавирусом.
Темпы заражения, резко выросшие в конце августа, в республике не снижаются. Если раньше суточный прирост был в среднем по +30 больных, а то и меньше, то теперь же ежедневно фиксируют более 40, а то и 50 новых пациентов.
За всё время завершили лечение и выписались из больниц 4517 человек, или 83%. В том числе накануне вылечились 46 человек.
Умерли с начала пандемии 54 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход произошёл накануне – скончался 82-летний пенсионер.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 493 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 363 пациента с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 43 до 41. Их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было накануне). Из них пятеро на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 1694 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. У учителей из первых двух школ нашли коронавирус. А анализы у педагогов прогимназии брала медсестра, заражённая коронавирусом.
Коронавирус выявили у ещё одного сотрудника МФЦ.
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 5500
Происшествия, Фото:
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