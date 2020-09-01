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«Пусть на Сурхарбане выступает»: Уроженка Бурятии стала невесткой певицы Валерии

«Пусть на Сурхарбане выступает»: Уроженка Бурятии стала невесткой певицы Валерии
Общество,  Фото:страницы Лианы Волковой
Родители новоиспечённой супруги сына Валерии родились и выросли в Улан-Удэ

28 августа младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной 21-летней Лиане Волковой – уроженке Бурятии. Пара устроила пышное торжество, среди гостей были такие известные люди как Дмитрий Маликовых, Николай Басков, Яна Рудковская и другие.



Первый танец молодых прошел под живое выступление - для новоиспеченных супругов пела сама Валерия. Предложение Арсений Шульгин сделал своей возлюбленной также весьма оригинально – девушка увидела заветный вопрос на огромном экране на одной из высоток «Москва-Сити».





Как выяснилось, родители невесты родились и росли в Улан-Удэ. Так, мама Лианы – Вера Волкова - родилась в 1978 году в Улан- Удэ, в 1995 году окончила среднюю школу №45 и поступила в Бурятскую сельскохозяйственную академию им. Филиппова на специальность «ветеринарная санитарная экспертиза», а позже с мужем Алексеем, который также учился в школе №45, начала заниматься бизнесом.



В 2005 году семья переехала в Благовещенск. Вера Волкова стала генеральным директором агентства недвижимости «Амур», а в 2009 году была избрана депутатом Благовещенской городской Думы.

Как пишет «Экспресс-газета», в бытность депутатом Вера Волкова активно помогала своему мужу развивать в Благовещенске строительный бизнес.

Жители Бурятии бурно обсуждают новость на странице Вuryatia_оnline: «Все, пусть тёща на Сурхарбане выступает», «Ну всё, считай со всей Бурятией породнились», «Будет у кого в мск остановится».
семьи певцы звезды эстрады
 
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