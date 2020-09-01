В Чите дан старт автопробегу инвалидов «Преодоление»

Общество, Фото: пресс-служба заксобрания Забайкальского края

Маршрут мероприятия проходит по территории 12 районов Забайкалья



31 августа на центральной площади краевой столицы Забайкалья стартовал традиционный автопробег инвалидов «Преодоление», посвящённый 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Общая протяжённость маршрута составит около 1500 километров. Маршрут автопробега проходит по территориям города Читы, Читинского, Агинского, Могойтуйского, Борзинского, Александрово-Заводского, Калганского, Нерчинско-Заводского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского районов Забайкальского края. Это девятый по счёту автопробег инвалидов Забайкалья.



- Автопробег проводится с целью активизации инвалидов Забайкальского края и способен дать толчок к реализации потенциала инвалидов в районах. Среди участников автопробега инвалиды-активисты с богатым опытом в спорте, творчестве, люди нашедшие свое место в жизни и способные передать свой опыт молодому поколению, – рассказали организаторы.



В рамках мероприятия будут организованы митинги, встречи с жителями, возложения венков к мемориалам и памятникам погибшим в годы войны. Завершится автопробег 5 сентября на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

