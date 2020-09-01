Маршрут мероприятия проходит по территории 12 районов Забайкалья
31 августа на центральной площади краевой столицы Забайкалья стартовал традиционный автопробег инвалидов «Преодоление», посвящённый 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Общая протяжённость маршрута составит около 1500 километров. Маршрут автопробега проходит по территориям города Читы, Читинского, Агинского, Могойтуйского, Борзинского, Александрово-Заводского, Калганского, Нерчинско-Заводского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского районов Забайкальского края. Это девятый по счёту автопробег инвалидов Забайкалья.
- Автопробег проводится с целью активизации инвалидов Забайкальского края и способен дать толчок к реализации потенциала инвалидов в районах. Среди участников автопробега инвалиды-активисты с богатым опытом в спорте, творчестве, люди нашедшие свое место в жизни и способные передать свой опыт молодому поколению, – рассказали организаторы.
В рамках мероприятия будут организованы митинги, встречи с жителями, возложения венков к мемориалам и памятникам погибшим в годы войны. Завершится автопробег 5 сентября на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Чите дан старт автопробегу инвалидов «Преодоление»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолетов
В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Мебель в школах будут обрабатывать каждые два часа
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях
Призыв появился около школ и детсадов
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»
Местами температура воздуха ночью опустится до -3 градусов
В исправительных учреждениях прошли торжественные линейки
По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Родители новоиспечённой супруги сына Валерии родились и выросли в Улан-Удэ