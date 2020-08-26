Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом

- Каждый желающий может принять участие в записи альбома и для этого у нас будут красивые лоты. Вы можете выбирать их на свой вкус. Будем счастливы увидеться с вами, познакомиться на нашем живом концерте с новыми песнями! – говорится на портале.





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