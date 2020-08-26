Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом

Певица Намгар Лхасаранова накануне объявила о старте краудфандинг-проекта на портале Planeta.ru, в рамках которого в 2021 году будет выпущен новый альбом группы «Намгар». Певица призывает поддержать проект – стать акционером альбома, сделать предзаказ пластинки или купить лот.
- Мы очень долго «вынашивали» этот альбом и сейчас приглашаем вас поддержать нас в этом увлекательном путешествии - записи новой музыки, - говорится на портале.
На собранные деньги группа сможет записать 10 песен, оплатить работу в студии и создать дизайн альбома.
- Каждый человек на планете связан со своими предками. Традиции, язык, на котором пела песни наша бабушка делает нас неизменно красивыми и необычными. Когда мы прерываем эту связь, мы начинаем терять себя. Меня волнует, что наш - бурятский язык - внесён в перечень исчезающих языков мира и поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах - работаю в архивах, собираю песни, выступаю с концертами в самых отдалённых деревушках и в концертных залах, филармониях, на всемирных музыкальных фестивалях, - делится Намгар Лхасаранова.
Она рассказала, что в создании альбома примут участие музыканты разных стран и культур: Фредрик Эллингтон (Норвегия), Мерлинн Этторе (Канада), Радик Тюлюш и Алексей Сарыглар (Республика Тыва), Евгений Золотарев (Бурятия), Алексей Баев (Ангарск), Геннадий Лаврентьев (Москва), Тимур Золотарев (Кункур, Агинское).
На портале Planeta.ru группа представила несколько лотов – эксклюзивная футболка от Намгар, альбом с автографами, возможность присутствовать на записи в студии, возможность побывать на акустическом онлайн-концерте и многое другое.
- Каждый желающий может принять участие в записи альбома и для этого у нас будут красивые лоты. Вы можете выбирать их на свой вкус. Будем счастливы увидеться с вами, познакомиться на нашем живом концерте с новыми песнями! – говорится на портале.