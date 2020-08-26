 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом

Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом
Общество, 
Певица Намгар Лхасаранова запустила краундфандинг-проект

Певица Намгар Лхасаранова накануне объявила о старте краудфандинг-проекта на портале Planeta.ru, в рамках которого в 2021 году будет выпущен новый альбом группы «Намгар». Певица призывает поддержать проект – стать акционером альбома, сделать предзаказ пластинки или купить лот.

- Мы очень долго «вынашивали» этот альбом и сейчас приглашаем вас поддержать нас в этом увлекательном путешествии - записи новой музыки, - говорится на портале.

На собранные деньги группа сможет записать 10 песен, оплатить работу в студии и создать дизайн альбома.

- Каждый человек на планете связан со своими предками. Традиции, язык, на котором пела песни наша бабушка делает нас неизменно красивыми и необычными. Когда мы прерываем эту связь, мы начинаем терять себя. Меня волнует, что наш - бурятский язык - внесён в перечень исчезающих языков мира и поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах - работаю в архивах, собираю песни, выступаю с концертами в самых отдалённых деревушках и в концертных залах, филармониях, на всемирных музыкальных фестивалях, - делится Намгар Лхасаранова.

Она рассказала, что в создании альбома примут участие музыканты разных стран и культур: Фредрик Эллингтон (Норвегия), Мерлинн Этторе (Канада), Радик Тюлюш и Алексей Сарыглар (Республика Тыва), Евгений Золотарев (Бурятия), Алексей Баев (Ангарск), Геннадий Лаврентьев (Москва), Тимур Золотарев (Кункур, Агинское).

На портале Planeta.ru группа представила несколько лотов – эксклюзивная футболка от Намгар, альбом с автографами, возможность присутствовать на записи в студии, возможность побывать на акустическом онлайн-концерте и многое другое.

- Каждый желающий может принять участие в записи альбома и для этого у нас будут красивые лоты. Вы можете выбирать их на свой вкус. Будем счастливы увидеться с вами, познакомиться на нашем живом концерте с новыми песнями! – говорится на портале.

музыканты певцы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Общество, 26.08.2020
Наводнение улан-удэнцам больше не грозит
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 26.08.2020
Ухудшение погоды ожидается с завтрашнего дня
В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
Общество, 26.08.2020
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском
В Улан-Удэ стали косить больше травы
В Улан-Удэ стали косить больше травы
Общество, 26.08.2020
В мэрии отчитались по уборке травы
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
Общество, 26.08.2020
Дошло до того, что не сумевший втиснуться в салон пассажир кидался на автобус  
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Общество, 26.08.2020
Отремонтированные автомобили снова в строю
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
Общество, 26.08.2020
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
Общество, 26.08.2020
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
Общество, 26.08.2020
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^