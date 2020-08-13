Певица Намгар выпустила необычный мерч

- Друзья дорогие, наши футболки готовы! Это первый наш мерч, и мы очень рады, - написала Намгар в Instagram.







Певица Намгар Лхасаранова выпустила первый мерч (мерч от английского merchandise – товар, торговать; это товар с определённой символикой бренда, фильма, музыкальной группы и т.д.). Намгар представила оригинальные футболки с бурятскими именами девушек.Дизайн футболок придумали Дарима Болдокова и Татьяна Марзаева. «Так здорово работать с талантливыми, креативными людьми! Спасибо!» - поблагодарила их певица.Вокалистка отметила, что имена бурятских девушек выбирали они сами. Намгар обещает, что впереди – выпуск футболок с другими картинками, к тому же, готовится футболка с одной из работ скульптора Даши Намдакова.На футболках написаны следующие имена: Дари, Алтана, Сарана, Дарима, Оюна, Бутид, Димид, Долгор, Гоохон, Янжима, Суржана, Сэсэгма, Номин.