В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров



В Иволгинском районе Бурятии полицейские и члены общественного совета при районном ОМВД убрали территорию у мемориала «Высота».



Мемориал был возведён в 2013 году в память о милиционерах, погибших при выполнении служебного долга. С тех пор общественники и полицейские постоянно поддерживают территорию в должном состоянии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На этом месте 21 апреля 1995 года милиционеры столкнулись с группой вооружённых дезертиров, которые самовольно покинули воинскую часть и направлялись в сторону Улан-Удэ. В ходе перестрелки преступники были убиты. При задержании погибли двое сотрудников дежурной части – майор милиции Павел Бураев и старший сержант милиции Александр Пежемский, ещё двое сотрудников получили тяжелые ранения.



За мужество и отвагу, проявленные при задержании особо опасных преступников и образцовое выполнение служебного долга, указом президента России Павел Бураев и Александр Пежемский награждены орденами Мужества посмертно.



В 2012 году по инициативе полиции новым улицам в 101 микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ присвоены имена Павла Бураева и Александра Пежемского.

