 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»

В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров

В Иволгинском районе Бурятии полицейские и члены общественного совета при районном ОМВД убрали территорию у мемориала «Высота».

Мемориал был возведён в 2013 году в память о милиционерах, погибших при выполнении служебного долга. С тех пор общественники и полицейские постоянно поддерживают территорию в должном состоянии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

На этом месте 21 апреля 1995 года милиционеры столкнулись с группой вооружённых дезертиров, которые самовольно покинули воинскую часть и направлялись в сторону Улан-Удэ. В ходе перестрелки преступники были убиты. При задержании погибли двое сотрудников дежурной части – майор милиции Павел Бураев и старший сержант милиции Александр Пежемский, ещё двое сотрудников получили тяжелые ранения.

За мужество и отвагу, проявленные при задержании особо опасных преступников и образцовое выполнение служебного долга, указом президента России Павел Бураев и Александр Пежемский награждены орденами Мужества посмертно.

В 2012 году по инициативе полиции новым улицам в 101 микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ присвоены имена Павла Бураева и Александра Пежемского.
полиция уборка мемориал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
Общество, 22.08.2020
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
Общество, 22.08.2020
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
В Бурятии ожидаются дожди
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, 22.08.2020
Местами возможны грозы
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
Общество, 21.08.2020
«Старики» передали титул чемпионов молодым
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
Общество, 21.08.2020
На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
Общество, 21.08.2020
Число посетителей ограничат 50% от нормы
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
Общество, 21.08.2020
Он стартовал 18 августа в Иркутской области
В Чите засияют 600 шаров с триколором
В Чите засияют 600 шаров с триколором
Общество, 21.08.2020
Забайкалье отметит День российского флага
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
Общество, 21.08.2020
Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
Общество, 21.08.2020
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Общество, 21.08.2020
27 августа в столице Забайкалья стартует форум «Армия-2020»
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
Общество, 21.08.2020
Паром расположен по автотрассе, соединяющей Таксимо и Усть-Мую
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Общество, 21.08.2020
Родом именинница из Усть-Ордынского округа

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^