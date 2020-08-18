В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В посёлке Агинское прошло краевое первенство по шатару



В минувшие выходные в здании центра по национальным видам спорта посёлка Агинское состоялось первенство Забайкальского края по бурятским шахматам «Шатар» памяти главного редактора радиовещания Агинского округа Галсана Дондокова.



По итогам соревнований определились победители в четырёх номинациях:



Среди мужчин

1 место - Долсонов Аюша, с. Южный Аргалей

2 место - Цыбенов Зорикто, п. Агинское

3 место - Дондоков Очир, п. Могойтуй



Среди женщин

1 место - Бальчиндоржиева Татьяна, п. Агинское

2 место - Раднаева Цырена, п. Могойтуй

3 место - Санжаева Намжилма



Среди ветеранов

1 место - Норжилов Бато, п. Могойтуй

2 место - Цыбиков Цыбен, п. Агинское

3 место - Чимитдоржин Владимир, п. Агинское



Среди школьников

1 место - Лыгдыпов Насакдоржи, п. Агинское

2 место - Митупов Санжай, п. Агинское

3 место - Базаргуруев Аюр, п.Агинское



Специальных призов удостоены самый юный участник Аюр Базаргуруев и самый старейший Насак Дамбиев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

