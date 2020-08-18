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В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам

В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В посёлке Агинское прошло краевое первенство по шатару

В минувшие выходные в здании центра по национальным видам спорта посёлка Агинское состоялось первенство Забайкальского края по бурятским шахматам «Шатар» памяти главного редактора радиовещания Агинского округа Галсана Дондокова.

По итогам соревнований определились победители в четырёх номинациях:

Среди мужчин
1 место - Долсонов Аюша, с. Южный Аргалей
2 место - Цыбенов Зорикто, п. Агинское
3 место - Дондоков Очир, п. Могойтуй

Среди женщин
1 место - Бальчиндоржиева Татьяна, п. Агинское
2 место - Раднаева Цырена, п. Могойтуй
3 место - Санжаева Намжилма

Среди ветеранов
1 место - Норжилов Бато, п. Могойтуй
2 место - Цыбиков Цыбен, п. Агинское
3 место - Чимитдоржин Владимир, п. Агинское

Среди школьников
1 место - Лыгдыпов Насакдоржи, п. Агинское
2 место - Митупов Санжай, п. Агинское
3 место - Базаргуруев Аюр, п.Агинское

Специальных призов удостоены самый юный участник Аюр Базаргуруев и самый старейший Насак Дамбиев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ спорт шахматы шатар первенство Забайкальский край
 
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