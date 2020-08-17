В скетчкоме на СТС показали зарисовку про бурята

Тату-мастер обедает в это время и лишь кивает в ответ. В итоге он набивает герою сериалу татуировку «Нүхэрлэлгэ» - выясняется, что тату-мастер является бурятом.





В новом скетчкоме от телеканала СТС «Сториз» показали юмористическую зарисовку про бурята, работающего в тату-салоне. По сюжету, один из главных героев сериала, приняв уроженца Бурятии за представителя другой национальности, просит его сделать татуировку - слово «Дружба» - судя по всему, в виде иероглифа.«Набей, вот, здесь мне на лопатке «Дружба», но только на вашем этом языке. Ну, ты понял», - говорит герой сериала.Отметим, слово «дружба» на бурятском языке пишется по-другому: эб найрамдал, хани барисан, нүхэсэлгэ (варианты).Является ли актёр действительно бурятом – неизвестно.Новый сериал «Сториз» стартовал 10 августа, выпущено на сегодня 5 серий. Это скетчком про жизнь героев самых разных интересов и статусов. Среди героев: сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие.