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В скетчкоме на СТС показали зарисовку про бурята

В скетчкоме на СТС показали зарисовку про бурята
Общество, 
По сюжету, парень является тату-мастером

В новом скетчкоме от телеканала СТС «Сториз» показали юмористическую зарисовку про бурята, работающего в тату-салоне. По сюжету, один из главных героев сериала, приняв уроженца Бурятии за представителя другой национальности, просит его сделать татуировку - слово «Дружба» - судя по всему, в виде иероглифа.

«Набей, вот, здесь мне на лопатке «Дружба», но только на вашем этом языке. Ну, ты понял», - говорит герой сериала.

Тату-мастер обедает в это время и лишь кивает в ответ. В итоге он набивает герою сериалу татуировку «Нүхэрлэлгэ» - выясняется, что тату-мастер является бурятом.


Отметим, слово «дружба» на бурятском языке пишется по-другому: эб найрамдал, хани барисан, нүхэсэлгэ (варианты).

Является ли актёр действительно бурятом – неизвестно.

Новый сериал «Сториз» стартовал 10 августа, выпущено на сегодня 5 серий. Это скетчком про жизнь героев самых разных интересов и статусов. Среди героев: сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие.





сериал телевидение
 
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