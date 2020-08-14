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Школы и детсады Улан-Удэ проверили на антитеррористическую защищённость

Школы и детсады Улан-Удэ проверили на антитеррористическую защищённость
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семи детским садам предписано устранить замечания

Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание комитета по социальной политике горсовета. Депутаты заслушали доклад и. о. председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любови Цепковой о обеспечении безопасности школ и детских садов перед началом учебного года.

В Улан-Удэ уже проведена приёмка 55 школ и 44 детских садов на антитеррористическую защищённость. Все школы и 37 детсадов приняты к новому учебному году. Семь детских садов устраняют замечания МЧС в срок до 25 августа.

В частности, было проверено наружное освещение, ограждение, физическая охрана, видеонаблюдение и стенды по технике безопасности.

- На сегодня у нас все учреждения имеют ограждения, освещение, обеспечены физической охраной. Уже два года у нас во всех учреждения работают частные охранные предприятия, везде работают кнопки тревожной сигнализации. Разработаны положения о пропускном режиме в учреждении. Ведутся журналы учёта, регистрации посторонних лиц, въезда и выезда автотранспорта, обслуживающего учреждения, - сообщила и. о. председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.

Также руководители учреждений не менее раза в три года проходят курсовою подготовку по ГО и ЧС, а обучение и проверка знаний работников и инструктажи не менее двух раз в году. Проводятся учебные тренировки по эвакуации учеников. С сотрудниками отрабатываются действия при обнаружении на объектах предметов, похожих на взрывные устройства, при поступлении угрозы террористического акта по телефону, в письменной форме и т.д.

- По безопасности разобрали вопрос о готовности, насколько у нас есть видеонаблюдение, мониторинг проводится, насколько в готовности находятся частные охранные предприятия. Присутствие частных охранных агентств улучшило работу безопасности в школах, - подытожил председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.
школы детские сады ГорсоветУУ
 
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