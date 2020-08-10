В Бурятии будут заменять детские площадки

Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В России 1 июня 2020 года вступил в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок. Он ужесточил требования для производителей площадок и тех, кто их покупает.
Первый замминистра строительства Бурятии Евгений Коркин отметил, что ряд введённых требований действовал ещё с 2013 года, но они считались необязательными. Сейчас же все производители обязаны пройти сертификацию, а также сертифицировать сами детские площадки в рамках нового ГОСТа.
Жёстче стали и требования. Теперь не допускаются качели на жёстких металлических трубах вместо цепочек. Тоннели, игровые домики и другие закрытые пространства должны иметь не менее двух выходов, чтобы взрослый мог быстро и удобно вытащить оттуда ребёнка и оказать помощь. Каждый элемент детской площадки должен быть оборудован табличкой, которая говорит о правилах пользования, возрастных группах, имеет номера телефонов службы спасения, скорой помощи и эксплуатанта. Кроме этого, будут проверять безопасность, чтобы в щелях площадки не застрял палец, рука, голова ребёнка или он не мог провалиться туда целиком. Проверят и состав материалов, из которых сделаны детские городки – конструкции не должны быть токсичными, радиоактивными, должны быть стойкими к горению, без выделения ядовитых паров. Запрещены материалы, которые могут стать благоприятной средой для развития микроорганизмов, например, накладки из мягкого покрытия, впитывающего влагу.
Новые правила не будут распространяться на уже существующие площадки, а также на те сооружения и изделия, безопасность которых регламентируется отдельными нормативными правовыми актами. Демонтировать их в один момент тоже никто не собирается.
- Сейчас эксперты разрабатывают механизм вывода старых площадок из эксплуатации. Он в процессе обсуждения. В этой связи в Бурятии провели полную инвентаризацию детских площадок. Стало ясно, что порядка 40% ранее возведённых площадок не соответствуют сегодняшним требованиям по тем или иным параметрам. Замена произойдёт постепенно. Может быть, в рамках нашего проекта «Формирование комфортной городской среды» будет какой-то раздел для приведения их в соответствие, – предположил Евгений Коркин.
В этом году в Бурятии предусмотрено благоустройство 111 общественных и 120 дворовых территорий. На эти цели выделено финансирование в размере 283,6 млн рублей, из которых 5,671 млн – из республиканского бюджета и 277 тысяч – из местного. Участие в проекте могут принять только поселения с населением более тысячи человек. Сейчас завершены работы по 17 общественным и 39 дворовым территориям на сумму 71,875 тысяч рублей. Дворовые территории обустраиваются стандартно, а общественные в зависимости от фантазии жителей. Также, по словам замминистра строительства Бурятии, около 30% всех общественных территорий возводятся руками граждан с использованием закупленных площадок, ограждений и т.д. Об этом сообщает пресс-служба минстроя.
В Бурятии будут заменять детские площадки
Общество, Фото:
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