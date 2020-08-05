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В Иркутской области пройдёт блицтурнир по шахматам

В Иркутской области пройдёт блицтурнир по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками станут шахматисты, имеющие первый спортивный разряд и выше

В Иркутской области 9 августа состоится областной блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню физкультурника. В этом году соревнования будут проходить в онлайн-режиме на платформе play.chessking.com.

Ожидается, что в турнире примут участие около 50 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, посёлка Усть-Ордынский и других населённых пунктов области. К участию в соревнованиях допускаются шахматисты региона, имеющие первый спортивный разряд и выше. Турнир проводится в соответствии с правилами молниеносных шахмат. Начало игр – в 11:00 часов.

По итогам участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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шахматы спорт турнир Иркутская область
 
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