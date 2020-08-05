Победителей онлайн-турниров наградят денежными призами и грамотами
В Бурятии проходят шахматные онлайн-турниры, посвящённые Дню физкультурника. К участию в турнире «А» допускаются игроки с рейтингом 1100-1500, в турнире «Б» – с рейтингом 1500- 2500.
Соревнования проходят в соответствии правилам ФИДЕ в 5 этапов: 2 августа, 5 августа, 9 августа, 12 августа и 16 августа. В 17:00 проводятся игры турнира «А», в 19:00 – игры турнира «Б». Продолжительность этапов в обоих турнирах – 90 минут.
Призёры и победители награждаются денежными призами и грамотами. Победитель этапа определяется по наибольшему количеству набранных очков. Абсолютный победитель турниров определяется суммой занятых мест во всех этапах – у кого наименьший показатель, тот выигрывает. Если один из этапов пропускается, то берётся средний показатель четырёх этапов. Если два, то результат не учитывается, и шахматист вне конкурса играет для себя. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ со ссылкой на СШ №8.
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В Бурятии проводят шахматные соревнования ко Дню физкультурника
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