Днём ожидается небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике местами небольшие, умеренные дожди, грозы, по южной половине местами ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 15-18 м/с. Температура + 22+27, местами при дожде +15+20 тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +22+24 градусов тепла.
В первый день августа в Улан-Удэ до +24
Общество, Фото:
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