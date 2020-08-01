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В первый день августа в Улан-Удэ до +24

В первый день августа в Улан-Удэ до +24
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём ожидается небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике местами небольшие, умеренные дожди, грозы, по южной половине местами ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 15-18 м/с. Температура + 22+27, местами при дожде +15+20 тепла.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +22+24 градусов тепла.
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