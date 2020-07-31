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В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал

В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На реконструкцию вокзала было направлено 900 млн рублей

Сегодня, 31 июля, накануне Дня железнодорожника состоялось официальное открытие железнодорожного вокзала Улан-Удэ после его масштабной реконструкции. В мероприятии в том числе приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Вокзал - ворота города, ворота республики. Каждый вновь прибывающий в первую очередь сталкивается с вокзалом, и какое впечатление производит вокзал, такое впечатление в целом производит город и республика. И не только для приезжающих, но и для наших жителей красивый, удобный, комфортный вокзал очень важен. Мы все пользуемся железными дорогами. Когда у нас такие удобные платформы, защищенная посадка, удобные сходы, лифты для маломобильных граждан - это важно для другого качества жизни, комфорта, для другого уровня доступности. Это очень важно, очень нужно и очень своевременно, - сказал Алексей Цыденов.



Игорь Шутенков особо подчеркнул комфортность нового вокзального комплекса, на реконструкцию которого было направлено более 900 млн рублей

- Сегодня обновлённый комплекс, который принимает тысячи пассажиров, стал максимально комфортным для всех - для отъезжающих, приезжающих, встречающих, провожающих и, конечно, для тех, кто день и ночь трудится здесь, создавая нам комфорт. Город Улан-Удэ - столица нашей республики получил отличный подарок. Я выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в модернизации этого комплекса, - отметил мэр Улан-Удэ.

Реконструкция Железнодорожного вокзала Улан-Удэ велась два года поэтапно, но комплекс все это время продолжал обслуживать пассажиров, не закрываясь на ремонт. Впервые на Восточно-Сибирской железной дороге именно на Улан-удэнском железнодорожном вокзале была реализована система навигации для маломобильных граждан.

- «Российские железные дороги» и «Восточно-Сибирская железная дорога» нацелены на повышение комфортности пассажиров. Многое делается для того, чтобы вокзальные комплексы, подвижной состав соответствовали новому времени. В результате реконструкции вокзальный комплекс г. Улан- Удэ полностью адаптирован для маломобильных групп населения: установлено и тактильное информирование, которое включает в себя тактильный план вокзала, тактильные надписи на поручнях, тактильное обозначение на полу, ступенях и сходах. Запущены подъемные лифты, теперь их на вокзале – 4, а также подъемник для посадки в вагон, - отметил в своем выступлении Василий Фролов.

На первом этаже вокзала размещены: кассовый зал, вестибюль с зоной отдыха пассажиров, зона досмотрового контроля, справочное бюро. Для удобства пассажиров объединены два отдельно стоящих здания. Теперь на вокзале имеется сквозной проход к медпункту и камерам хранения. На месте арочного проема организован санитарно-бытовой комплекс.

Второй этаж оборудован для комфортного пребывания пассажиров: здесь открыт бизнес-зал, детская игровая зона, зал переговоров, билетные кассы, касса по продаже авиационных билетов. Большое внимание уделено размещению пассажиров в комнатах длительного отдыха. В новом здании вокзала есть 12 комнат на 32 койко-мест (в старом здании вокзала было 24 койко-места) и читальный зал.

Изюминкой улан-удэнского вокзала стали и четыре панно художника-монументалиста Юрия Мандаганова, которые украсили вестибюль и стали центральными произведениями искусства, которые привлекают внимание жителей города и пассажиров вокзала. Они рассказывают об истории Бурятии, о мифах и легендах Байкала, современной Бурятии. В каждом панно весом около 350 килограмм использовался серпентинит, офикальцит из Окинского района, черный галенит из Селенгинского района, мрамор из Слюдянки, лазурит, чароит и другие камни. 

вокзал администрацияУУ
 
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