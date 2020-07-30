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Жителей Бурятии защитят от комбинации вирусов новой вакциной

Жителей Бурятии защитят от комбинации вирусов новой вакциной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцинация начнётся в сентябре

Осенью этого года ожидается необычное сочетание комбинации вирусов гриппа А, Б и коронавируса. В связи с этим в Бурятии, как и по всей стране, должен быть создан так называемый коллективный иммунитет, который предполагает вакцинацию более 60% населения. О ходе прививочной кампании сегодня рассказала главный врач городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.

- Если раньше прививали 50-55% населения, то на сегодняшний день порог значительно выше, группа риска должна быть вакцинирована на 75%. Мы призываем население, с учётом поэтапного обеспечения новой вакциной, прибыть в поликлиники для вакцинации. Вакцина сделана специально, чтобы защитить вас и ваших детей, - рассказала главврач.

Вакцина, по её словам, безопасна и настроена на то, чтобы в течение месяца сформировать тот защитный уровень, который необходим для того, чтобы противостоять сочетанию вирусов.

- В чём еще особенность этого сезона – будет проводиться мониторинг на 17 аденовирусов, которые будут тестироваться у групп риска, у пожилых лиц, медиков, педагогов, у детей. Это позволит контролировать необходимый уровень защиты и вводить ограничительные мероприятия в детсадах, школах и вузах, - объяснила Виктория Колмакова.

Вакцинация начинается в сентябре, поставка новой вакцины стартует через две недели.

В августе ожидается большое поступление вакцины, она бесплатная в рамках Национального календаря прививок – это гриппозная вакцина. Также дополнительно за счет средств республиканского бюджета за 10 млн рублей закупили пневмококковую вакцину для тех, кто страдает хроническим обструктивным заболеванием легких и из групп риска.
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