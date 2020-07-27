Работа «Ожидание» была отлита ещё 15 лет назад
Скульптура Даши Намдакова «Ожидание» пополнила коллекцию галереи Виктора Бронштейна в Иркутске.
- Работа была отлита ещё в 2005 году. На первый взгляд скульптура, покрытая темно-коричневой патиной, похожа на кость или обломок старого дерева. Но плавные формы и линии заставляют рассмотреть её внимательнее. Постепенно замысел автора раскрывается – работа напоминает фигуру беременной женщины, которая лежит и смотрит в небо, - сообщили в галерее Виктора Бронштейна.
Увидеть скульптуру «Ожидание» в залах галереи можно ежедневно в формате постоянной экспозиции (0+).
Как сообщал «Байкал-Daily», Даши Намдаков планирует создать культурный комплекс на своей малой родине – в селе Укурик Хилокского района Забайкалького края.
Иркутскую галерею пополнила скульптура Даши Намдакова
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