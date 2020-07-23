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Житель Бурятии попросил Сергея Зверева «по-братски» зайти к его родителям

Житель Бурятии попросил Сергея Зверева «по-братски» зайти к его родителям
Общество, 
Известный шоумен наслаждается отдыхом в Аршане

Как сообщал «Байкал-Daily», шоумен Сергей Зверев находится в посёлке Аршан в Тункинском районе Бурятии. На днях он выложил видео с места отдыха. Своим подписчикам артист объяснил, где находится посёлок, а также рассказал немного об источниках, которыми богата бурятская земля.

- Посёлок Аршан расположен в Тункинской долине у подножья Тункинских Гольцов на высоте 893 метра. «Аршан» переводится с бурятского как «целебный источник». Аршан известен своими целебными минеральными источниками, температура которых варьируется от холодных до горячих, достигающих + 45 °С, а также минеральными грязями и лечебно-столовой водой, - написал Сергей Зверев на странице в Instagram.



Также он обратился к посетителям Аршана и местным жителям с просьбой дать совет, где здесь можно остановиться и на какие целебные процедуры нужно обязательно сходить.

Жители Бурятии посетовали посетить ему посёлок Кырен, кто-то предлагал покататься на оленях на рынке, некоторые отправили в санаторий «Саяны» принять «хорошие ванны». Также многие поклонники приглашали Зверева в гости в свои регионы. На все комментарии Сергей отвечал смайликами.

В соцсети фанаты творчества Зверева рисуют его необычные портреты и пишут обращения. Так, один из жителей Бурятии попросил «по-братски» зайти к его родителям в Аршане и попросить, чтобы они ему перезвонили.

«А то что-то трубки не берут, переживаю. Спасибо, бро» - пояснил пользователь Сети.

Его обращение Сергей опубликовал на своей странице в Instagram.



В Аршан Зверев прибыл в начале неделе. По дороге до места назначения он вышел в прямой эфир, где показывал красоты бурятской природы. Горы и леса он сравнил со Швейцарией. Перед этим он отдохнул на иркутской стороне Байкала. 




Сергей Зверев Аршан звезды эстрады
 
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