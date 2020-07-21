К тренировкам было привлечено более 800 военнослужащих
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошёл единый день радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
По сигналу оповещения военнослужащие приступили к тренировкам по выполнению нормативов по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта. Также они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.
В тренировке приняло участие более 800 военнослужащих и более 50 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Мотострелки Бурятии провели единый день РХБЗ
Общество, Фото:
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