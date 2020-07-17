В Бурятии снимают вторую часть фильма «Головар»

В Бурятии уже третью неделю снимают продолжение нашумевшего фильма «Головар» (16+). В новой части фильма под названием «Головар 2. Струна» пересекаются две вселенные – вселенная главного героя и вселенная певца Виктора Цоя. О съёмках сообщил в соцсетях режиссёр и сценарист картины поэт Юрий Ботоев.
- В апреле 2018 года вышел «Головар», который в кинопрокате обошел все мировые и отечественные премьеры в нашем регионе. За неполные 2 года фильм собрал более 14 миллионов просмотров в «You Tube». Можно сказать, что каждый десятый житель России посмотрел кино. По оценкам федеральных коллег, это значительно больше многих отечественных фильмов. На мой взгляд, это связанно с тем, что в Головаре» были показаны отношения людей, события не так как диктует цензура, политика телеканалов и киностудий, - написал Юрий Ботоев и поблагодарил зрителей.
Режиссёр сообщил, что съёмки идут уже третью неделю в плотном графике и с соблюдением всех мер безопасности.
- Отснята почти четверть киноматериала на современные профессиональные цифровые кинокамеры, на такие, которыми оснащены мировые и федеральные киностудии. Мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать качество картинки и звука, - уточнил он.
Кроме того, Юрий Ботоев коротко рассказал, о чём будет вторая часть «Головара».
- «Головар 2. Струна» с закрученным сюжетом, в котором пересекается «вселенная» главного героя Головара со «вселенной» Цоя, а именно его гитары. Она была спутницей Виктора в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году. Жанр кино - приключенческий детектив. События происходят в наши дни в Бурятии, Москве и других регионах, - делится режиссёр.
Роли в кино исполнят актеры Русской драматического театра имени Бестужева, популярные актеры бурятского кино, а также актеры ведущих столичных театров.
- Огромное спасибо всем, кто поддерживает проект, выделяет для наших съемок помещения, режимные объекты, а также спасибо, кто поддерживает добрым словом, узнает нас, делает селфи, просит автографы, желает удачи. Для нас внимание зрителей ценно, ведь мы работаем для вас. Каждый раз, глядя в видоискатель камеры, стараешься смотреть вашими глазами на сцену, глазами критическими, удивленными, восхищенными… - написал Юрий Ботоев.
Он также поблагодарил сопродюсеров Игоря Озерова, Дениса Леонова, Алёну Озерову и пообещал информировать о ходе сьёмок.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера «Головара» состоялась 5 апреля 2018 года в Улан-Удэ. Фильм вырвался в лидеры кинопроката и обошёл по посещаемости все мировые и отечественные кинопремьеры, а позже набрал за неделю миллион просмотров на YouTube.
За полтора часа киноленты рассказывается история о жизни успешного бизнесмена Романа Головачёва по прозвищу «Головар», которого играет журналист Владимир Банчиков. В съёмках картины приняли участие и актёры Русского драмтеатра: Владимир Барташевич, Артур Шувалов и Светлана Полянская, телеведущий и актёр Евгений Жамцуев. Также зрители смогут увидеть на экране редактора «Эха Москвы» Игоря Озерова (в роли следователя), шоумена Андрея Соболева и других.