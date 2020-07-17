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Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020

Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чемпионат России по вольной борьбе отдали вместо Бурятии Москве

Чемпионат России по вольной борьбе-2020 планируется провести в сентябре в Москве, а не в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента федерации спортивной борьбы России Арсена Фадзаева.

- Чемпионат России по вольной борьбе планируется провести в сентябре. 18-20 сентября? Да, в эти сроки, - сказал Фадзаев в телефонном разговоре. - Не в Бурятии, в Москве, с учётом эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин должен был состояться в Улан-Удэ с 23 по 27 апреля 2020 года. Планировалось, что на чемпионате будут отобраны кандидаты на участие в Олимпийских играх 2020 года (которые также сейчас перенесены). 

Зимой был выбран логотип чемпионата России в Улан-Удэ.

Однако грянула пандемия, и в марте уже этого года стало известно, что чемпионат перенесли на неопределённый срок. Тогда об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. 

Теперь Бурятия и вовсе лишилась такого крупного спортивного события.

К слову, недавно бурятским борцам Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову подарили трёхкомнатную и однокомнатную квартиры в Улан-Удэ. Так спонсоры поощрили борцов за золото и бронзу чемпионата Европы.


спорт вольная борьба чемпионат России
 
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