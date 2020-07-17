Чемпионат России по вольной борьбе отдали вместо Бурятии Москве
Чемпионат России по вольной борьбе-2020 планируется провести в сентябре в Москве, а не в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента федерации спортивной борьбы России Арсена Фадзаева.
- Чемпионат России по вольной борьбе планируется провести в сентябре. 18-20 сентября? Да, в эти сроки, - сказал Фадзаев в телефонном разговоре. - Не в Бурятии, в Москве, с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин должен был состояться в Улан-Удэ с 23 по 27 апреля 2020 года. Планировалось, что на чемпионате будут отобраны кандидаты на участие в Олимпийских играх 2020 года (которые также сейчас перенесены).
Зимой был выбран логотип чемпионата России в Улан-Удэ.
Однако грянула пандемия, и в марте уже этого года стало известно, что чемпионат перенесли на неопределённый срок. Тогда об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Теперь Бурятия и вовсе лишилась такого крупного спортивного события.
К слову, недавно бурятским борцам Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову подарили трёхкомнатную и однокомнатную квартиры в Улан-Удэ. Так спонсоры поощрили борцов за золото и бронзу чемпионата Европы.
Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этой старинной усадьбе родился и вырос нынешний председатель общества культуры семейских Бурятии
Директор социально-реабилитационного центра получил штраф
Дожди ожидаются только на севере
Он пройдёт с 19 по 29 июля в четыре этапа
Ранее она получила золотую медаль «Гордость Забайкалья» за особые успехи в учёбе
В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу
В соцучреждениях республики проходят национальные спортивные праздники
Срок безвозмездного пользования составит не менее 10 лет
Идёт голосование по вручению приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Дыхание Земли»
Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого красивого государственного экзамена
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
К заготовке кормов приступили в 5 районах республики
Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике