Соревнования перенесены на неопределённый срок
Сегодня стало известно, что чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин, который должен был состояться в апреле в Улан-Удэ, перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
- В связи с рекомендациями министерства спорта Российской Федерации, чемпионат России по вольной борьбе, который должен был состояться с 23 по 27 апреля в нашей республике, перенесён на неопределенный срок, - написал он в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Под ограничение попали городские мероприятия с количеством участников свыше 750 человек, районные - с числом участников свыше 250.
Сегодня по результатам заседания республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стало известно, что в Бурятии в театрах и кинотеатрах люди будут рассаживаться в шахматном порядке.
- Мы рекомендуем всем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в частности по банкетам - запретить банкеты в кафе и ресторанах, кроме того, приостановить работу детских игровых площадок при торговых центрах. Также театры и кинотеатры будут работать с ограниченным количеством посетителей – они будут размещаться в шахматном порядке, - рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
В Улан-Удэ отменили чемпионат России по борьбе
Общество, Фото:
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