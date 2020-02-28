Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ

22-27 апреля в Улан-Удэ состоится предолимпийский мужской чемпионат России по вольной борьбе. Накануне был определён его логотип.
О том, как выбирался логотип чемпионата, сколько было вариантов и как было принято итоговое решение, рассказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Об этом сообщает федерация споортивной борьбы России WRESTRUS.RU.
- Мы объявили всероссийский конкурс, и нам выслали 47 вариантов логотипа для предолимпийского чемпионата России, после чего было народное голосование, — рассказывает Вячеслав Дамдинцурунов. — Проголосовало около 2300 человек, и по результатам общественного мнения было отобрано девять лучших работ. После этого, мы собрали экспертный совет, в который входил и глава нашей республики Алексей Цыденов, после чего утвердили один из вариантов. На самом деле, наша республика живёт чемпионатом, с нетерпением ждём начала — ожидаем приезд всех лидеров сборной России. Кроме того, чемпионат не только является предолимпийским, он ещё будет приурочен и ко Дню 75-летия Великой Победы!
Чемпионат России-2020 — не первое крупное мероприятие для Бурятии.
- Улан-Удэ имеет опыт проведения больших соревнований, — продолжил Вячеслав Дамдинцурцнов. — Совсем недавно мы провели и чемпионат России по вольной борьбе среди женщин, и женский чемпионат мира по боксу, вывели на новый уровень турнир на призы главы республики, дали ему название «Байкал Open». Кстати, в этом году турнир пройдёт буквально через неделю, 5-7 марта, он послужит тестовым к проведению предолимпийского чемпионата России, и вновь на нём можно будет выполнить норматив мастера спорта международного класса — к нам приедут борцы из более чем 15-ти стран мира.
В 2019 году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – одна бронза Евгения Жербаева.
В середине февраля в Риме прошёл чемпионат Европы. Бурятский борец Александр Богомоев выиграл золото, которое посвятил памяти убитого Юрия Власко. Ещё один спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов завоевал бронзу.