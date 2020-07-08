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Фильм о выживании на Байкале стал лучшим в Лос-Анджелесе

Фильм о выживании на Байкале стал лучшим в Лос-Анджелесе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фильм рассказывает о «забытых» на Байкале людях

Фильм журналистов Лайфа Кристины Бабаевой и Александра Рудакова «Байкал. Выжить любой ценой» победил в номинации Best documentary film на международном фестивале короткометражек Indie Short Fest в Лос-Анджелесе.

Лента оказалась единственной российской картиной, вошедшей в шорт-лист. Она рассказывает о людях, «забытых» на Байкале, оказавшихся заложниками закона о защите озера, сообщает Лайф.

- Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, — говорится в описании короткометражки.

В фильме жители сёл Курбулик и Катунь рассказывают, что сельчане массово уезжают, потому что нет работы, даже нет электричества, запрещена и рыбалка: «Осталось только налог на воздух ввести».

- Мы как птицы здесь. Те, кто это делают, сами удивляются: «Как же они ещё могут здесь жить-то? Как их выжить-то? Что еще – поджечь, сжечь?», не знаю, что они думают, - жалуется местный житель.

Премьера фильма состоялась 7 мая 2020 года.

фильм Байкал
 
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