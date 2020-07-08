Фильм о выживании на Байкале стал лучшим в Лос-Анджелесе

Премьера фильма состоялась 7 мая 2020 года.





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Фильм журналистов Лайфа Кристины Бабаевой и Александра Рудакова «Байкал. Выжить любой ценой» победил в номинации Best documentary film на международном фестивале короткометражек Indie Short Fest в Лос-Анджелесе.Лента оказалась единственной российской картиной, вошедшей в шорт-лист. Она рассказывает о людях, «забытых» на Байкале, оказавшихся заложниками закона о защите озера, сообщает Лайф.- Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, — говорится в описании короткометражки.В фильме жители сёл Курбулик и Катунь рассказывают, что сельчане массово уезжают, потому что нет работы, даже нет электричества, запрещена и рыбалка: «Осталось только налог на воздух ввести».- Мы как птицы здесь. Те, кто это делают, сами удивляются: «Как же они ещё могут здесь жить-то? Как их выжить-то? Что еще – поджечь, сжечь?», не знаю, что они думают, - жалуется местный житель.