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В Бурятии заявили о понуждении учителей платить за тесты на COVID-19

В Бурятии заявили о понуждении учителей платить за тесты на COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
В скандале обещал разобраться глава Бурятии

Учителя, сопровождающие школьников на ЕГЭ, были вынуждены заплатить за сдачу теста на коронавирус из своего кармана, заявил депутат Народного Хурала Егор Олзоев. Он сообщил об этом на сессии после доклада о мерах противодействия распространению COVID-19 министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.

- Сейчас учителя сопровождают школьников на ЕГЭ, и их обязывают пройти тест на COVID-19. Стоимость теста – 1800 рублей, тест держится в течение пяти дней. Насколько это адекватная цена? И как можно нам этот вопрос решить, это же бюджетные организации, - задал он вопрос.

Евгения Лудупова попросила данные по школе, где учителей понуждали платить за свои тесты. Ведь, согласно решению оперативного штаба тесты учителя должны проходить исследование бесплатно. Министр также предположила, что информация, возможно, не соответствует действительности.

- Мне кажется, вы ошибаетесь. Можно данные по этой школе? Согласно решению оперативного штаба, обследование у нас всех учителей и всех задействованных лиц – представителей «Ростелекома», полиции – всё бесплатно, за счёт средств республиканского бюджета. Это может какая-то невероятная ситуация? Мы средства вернём. Просто сейчас последним решением штаба мы ограничили несколько круг – только непосредственно те, кто находится в аудитории с учеником, сдающим ЕГЭ. Я прошу, дайте информацию, - сказала министр.

По словам Олзоева, учителя сдавали анализы в частной медклинике в Улан-Удэ. 

- Вот, они сдают, сегодня-вчера сдали тесты в «Диамеде» за 1800 рублей. Видимо, до них не довели как-то, где со стороны минобрнауки сдавать тесты. Но они вынуждены идти в «Диамед», и по такой цене сдали тесты, - добавил депутат.

Слово после них взял глава Бурятии Алексей Цыденов.

- То, что касается по учителям, ещё раз скажу – всё бесплатно, это решение было за бюджет. Если там кто-то заплатил «Диамеду», всё компенсируем, ответственных привлечём к ответу, - подчеркнул он.
коронавирус учителя
 
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