В Байкальском институте природопользования разработали методику размножения рачков
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала Бурятии о проделанной за 2019 год работе правительства. После выступление многие депутаты задавали вопросы главе и высказывали предложения.
Так, депутат Буда-Ширап Батуев рассказал о том, что в Байкальском институте природопользования разработали методику по размножению байкальских рачков, которые очищают озеро.
- Мы же создаём рыбозавод, разводим омуля и выпускаем мальков в Байкал. Там идея такая – разводить рачков и тоже выпускать в Байкал. Можно было бы поддержать проект в виде гранта от имени правительства республики, - предложил депутат.
Глава Бурятии обещал подумать, но подчеркнул: «честно – вряд ли».
Также депутат Иринчей Матханов спросил, планирует ли правительство развивать и финансово поддерживать научный потенциал республики.
- Я согласен с посылом, науку надо привлекать. Вопрос не только в науке, но и в заказчике. Республика не может быть заказчиком работы, которые не будут иметь прикладного характера, здесь всё-таки и бизнес должен быть. Потому что пользователь результатов научных работ – коммерческие предприятия. Актуальные темы, в которых республика может выступать заказчиком – экология и переработка отходов. Сейчас нужно вузы поддержать финансово, тогда и наука оживёт, - ответил Алексей Цыденов.
Власти Бурятии «вряд ли» займутся размножением байкальских рачков
Общество, Фото:
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