«Мурашки по коже»: Бурятская артистка представила трейлер к новому клипу

Видео получилось эффектным и смахивает больше на трейлер боевика: судя по всему, сначала героиню ролика избили, затем на записи девушка усиленно тренируется в спортивном зале и предстаёт уже уверенной в себе и сильной.







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Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова из Бурятии представила трейлер своего нового клипа «MANAN» (в переводе с бурятского - туман).- Вашему вниманию трейлер моего клипа MANAN. Клип сначала выйдет во Внутренней Монголии, далее в других регионах и потом только у нас! Будет жарко! – написала сама певица в Instagram.Пользователи уже сейчас в восторге от видео: «Дугарма, ждём твой суперклип. Трейлер крутой», «Какая интрига! Уже не терпится», «По ходу очень будет жарко. Заинтриговали, скорей бы у нас показали», «Аж мурашки по коже», «Ух ты. Боевик!», «Это мощно», «Ждём с нетерпением».