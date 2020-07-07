В Бурятии передано штормовое предупреждение
Администрация Улан-Удэ сообщила о штормовом предупреждении на 7-8 июля.
По данным Бурятского Гидрометцентра, днём 7 июля по юго-западу и югу, 8 июля местами по республике ожидаются сильные дожди, грозы, ливни. Местами ожидается град.
Прогнозируется усиление ветра до 20-24 м/с.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на фоне сильной жары и вместе с тем шквалистого ветра разрастаются лесные пожары. В лесах Баргузинского района введён режим ЧС. Лес полыхает в том числе в Забайкальском нацпарке. Михаил Овдин, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», в состав которого входит национальный парк, что такой аномальной жары не помнит в районе 37 лет.
На Бурятию обрушатся ливни
Общество, Фото:
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