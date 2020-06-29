Работы продлятся до конца сентября
В Иркутске отремонтируют и модернизируют 3 городских фонтана. Работы будут проходить до 30 сентября. Об этом рассказал начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин. Он отметил, что в ходе подготовки к летнему сезону, на некоторых гидротехнических сооружениях выявлены дефекты, вызванные износом или механическими повреждениями оборудования и элементов конструкции фонтанов.
– На фонтане у Цирка будет проводиться замена гранитных плит в облицовке и замена гидроизоляции. Данные работы можно выполнить только в летний период. Также будет заменено электрооборудование фонтана у Дворца профсоюзов на улице Декабрьских Событий, – подчеркнул Алексей Жилкин.
Кроме этого, ещё не запущен фонтан, расположенный на центральной площади Академгородка. В ходе эксплуатации было принято решение об установке решётки фильтрации, чтобы не допускать засорения чаши фонтана. После проведения работ по изготовлению и монтажу решётки, фонтан будет запущен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске отремонтируют три фонтана
Общество, Фото:
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