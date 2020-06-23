В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии

Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
21 июня на территории Монголии прошли сильные дожди. В результате обильных осадков были размыты участки пути на перегонах Агуйт – Наран Элгэн, Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр. Движение поездов на этих участках остановлено.
Министерство развития дорог и транспорта Монголии обратилось в минтранс РФ с просьбой оказать содействие. Российские железнодорожники оказали незамедлительную помощь железнодорожникам Монголии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В частности, со станции Наушки утром 22 июня отправлен состав из 16 специализированных платформ на станцию Сухэ-Батор Улан-Баторской железной дороги. Они будут использоваться для транспортировки готового рельсового полотна при восстановительных работах на размытых участках пути. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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