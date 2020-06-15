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В Бурятии на голосовании по поправкам в Конституцию разыграют две квартиры

В Бурятии на голосовании по поправкам в Конституцию разыграют две квартиры
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Также будут разыграны несколько автомобилей, трактор, цифровая и бытовая техника 

В Бурятии среди принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию пройдёт викторина «Голос удачи». Она начнётся 25 июня и продолжится до 1 июля. Викторина будет проходить в специально оборудованных местах около участков для голосования, а также в местах проведения выездного голосования.

- Крупные предприниматели республики учредили призовой фонд с целью просвещения и повышения уровня знаний о Конституции Российской Федерации. Также, конечно же, о важности вносимых изменений в Конституцию, это и информирование граждан о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, - рассказал организатор викторины «Голос удачи» Дмитрий Белоусов.

Каждый желающий после отданного голоса сможет подойти к волонтёрам, ответить на один вопрос - ему будут представлены варианты ответов. Затем он получит купон участника и сможет самолично опустить в ящик.

- У нас будут проходить 3 розыгрыша. Первый розыгрыш состоится 27 июня в 13:00 на телеканале Россия 24 в прямом эфире. Этот розыгрыш будет только для жителей города Улан-Удэ. Мы разыграем автомобиль «Лада Веста» и разыграем множество других подарков, как iPhone 11, холодильники, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины. 28 июня также в 13:00 на том же канале уже будет розыгрыш специально для жителей районов. Там уже будет разыгрываться автомобиль «Нива» и трактор «Уралец», ну и, конечно же, ряд техники, - продолжил Дмитрий Белоусов.

Будет и финальный розыгрыш. Он пройдёт уже 5 июля, в прямом эфире его покажут на телеканале Россия 24 в 18:00. Организаторы разыграют 2 главных подарка – две квартиры. Для жителей Улан-Удэ и для жителей районов розыгрыши пройдут отдельно, но в одном прямом эфире. «То есть сначала мы разыгрываем квартиру среди жителей города, потом разыгрываем – среди жителей района», - отметил организатор.

В этом же эфире будет разыграны ещё 2 автомобиля: «LADA Vesta» - для улан-удэнцев, Renault Logan – для жителей районов.

- Хочу раскрыть небольшой лайфхак. Те, кто проголосует 25 и 26 июня и поучаствует в нашей викторине, их купоны будут принимать участие 27 июня - для жителей города, 28 – для жителей районов, и они же остаются в этих барабанах и будут участвовать в финальном розыгрыше. То есть для тех, кто проголосует раньше, шансов в два раза больше, - подытожил организатор викторины «Голос удачи» Дмитрий Белоусов.

Конституция
 
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