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Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня

Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более 1200 военнослужащих, в частности, парадные расчёты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

Также в тренировке были задействованы парадные расчёты юнармейцев и военнослужащих-женщин.

Тренировка проводилась с учётом соблюдения мер безопасности - с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты.

На площади Советов генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня, сообщили в пресс-службе ВВО. 
парад 75 лет Победы
 
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