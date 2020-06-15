Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более 1200 военнослужащих, в частности, парадные расчёты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
Также в тренировке были задействованы парадные расчёты юнармейцев и военнослужащих-женщин.
Тренировка проводилась с учётом соблюдения мер безопасности - с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты.
На площади Советов генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня, сообщили в пресс-службе ВВО.
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Общество, Фото:
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