Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу



Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более 1200 военнослужащих, в частности, парадные расчёты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.



Также в тренировке были задействованы парадные расчёты юнармейцев и военнослужащих-женщин.



Тренировка проводилась с учётом соблюдения мер безопасности - с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты.



На площади Советов генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня, сообщили в пресс-службе ВВО.

