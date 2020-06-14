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Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи

Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Один из них также украл 6 канализационных люков, затем лодку и снасти из чужого гаража

В Джидинском районе Бурятии возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двоих жителей, подозреваемых в серии имущественных преступлений.

Установлено, что в конце апреля молодые люди 28 и 29 лет поодиночке проникали в один из магазинов посёлка. Торговая точка не работает уже несколько лет, однако используется хозяйкой для хранения нераспроданного имущества.

Из помещения ими были украдены техника, мебель и иные, пригодные для сдачи на металлолом вещи. Общий ущерб составил около 103 тысяч рублей.

Спустя несколько дней 28-летний парень совершил ещё две кражи. Он стащил шесть канализационных люков, закрывавших колодцы между многоквартирными домами. Также он незаконно завладел имуществом местных жителей, которое хранилось в гараже на окраине поселка: взломал ломом дверь и украл лодку, рыболовные снасти и другие принадлежности на сумму около 60 тысяч рублей.

В середине мая молодые люди объединились для совершения кражи. Объектом стал вышеупомянутый гараж. Оттуда они вынесли мотор от холодильника, сварочный аппарат, кислородные баллоны и баллоны с пропаном.

Общий ущерб от их деятельности составил свыше 200 тысяч рублей.



- Отметим, что ранее оба фигуранта были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Причем 28-летний подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, освободился из мест заключения менее трёх месяцев назад. Однако уже спустя месяц вернулся к привычному образу жизни. Его подельник вышел на свободу из исправительного учреждения в 2017 году, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденное частично изъято полицейскими по месту жительства парней, часть они сдали на металлолом. 28-летний фигурант заключён под стражу, 29-летний - находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. 
кража
 
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