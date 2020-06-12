В Улан-Удэ в День России прошёл торжественный развод Росгвардии















12 июня, в День России, на плацу провели торжественный развод заступающих нарядов подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии.Под гимн Российской Федерации в исполнении сотрудников и военнослужащих Росгвардии был поднят российский триколор.Заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии, полковник полиции Сергей Звездин поздравил личный состав с государственным праздником и поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он довёл до личного состава поздравления командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковника Юрия Яшина:- Мы живём в великой стране с богатой многовековой историей, культурой и традициями. С достоинством гордимся победами и достижениями наших предков. Долг каждого из нас – сохранить и приумножить могущество страны, защитить ее суверенитет, национальные интересы и незыблемые ценности многонационального народа.После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка в Улан-Удэ.