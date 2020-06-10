Вход будет разрешён только в защитной маске и перчатках
Администрация Улан-Удэ открывает для горожан все городские парки культуры и отдыха c 11 июня, в связи со смягчением ограничительных мер. Этот вопрос обсудили сегодня, 10 июня, на еженедельной планёрке мэра Игоря Шутенкова, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Открываются парки «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный».
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и республиканского оперштаба, парки будут работать в ограниченном режиме. Вход на их территорию будет разрешён при наличии защитной маски, перчаток, с соблюдением дистанции в 1,5 метра.
Развлекательные и детские игровые площадки будут закрыты.
Время работы парков: с 9 часов утра до 22 часов вечера.
- Во всех парках будут размещены аншлаги, где прописаны строгие правила, которым должны следовать жители. Мы открываем парки для того, чтобы люди занимались скандинавской ходьбой, многие у нас по утрам и вечерам бегают. Родители, которые приводят детей в парк, также говорят им о правилах нахождения на территории парка. Все в строгом порядке должны придерживаться тех рекомендаций, которые сегодня рекомендованы нам Роспотребнадзором, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
Парки культуры и отдыха были закрыты к посещению с 30 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», парки в Улан-Удэ собирались открывать ещё 14 мая. Об этом с утра 13 мая сообщили в мэрии, однако к вечеру решение поменялось. Тогда замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщала, что с открытием парков повременить, поскольку парк является местом массового скопления людей.
На прошлой неделе в Сети была создана петиция с просьбой открыть парки. «Нам нужен глоток свежего воздуха» - говорилось в петиции.
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
Общество, Фото:
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