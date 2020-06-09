Неопознанный летающий объект, по словам двух горожан, летел низко и беззвучно
В Улан-Удэ в ночь с 5 на 6 июня двое местных жителей увидели в небе неопознанный летающий объект. В настоящий момент администраторы паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» Вконтакте ищут других очевидцев загадочного явления.
Руководителю исследовательской группы Роману написала улан-удэнка, которая рассказала, что у её мужа есть база в районе «Силикатки». По её словам, двое рабочих этой базы в пятом часу утра 6 июня увидели НЛО, который выглядел «как сигара, размер около 4 вагонов, с двумя рядами иллюминаторов».
«НЛО пролетел мимо в сторону сотых кварталов низко около 300 метров от земли и беззвучно. Муж (мужу я верю, он меня не обманывает и не разыгрывает) уверяет, что они были трезвые и никакие наркотические средства не употребляют. Вопрос возникает, как такое никто не видел?!» - пишет горожанка.
Она объяснила, что на просторах интернета никто об этом явлении не сообщала, и попросила у администраторов паблика разузнать, есть ли ещё очевидцы НЛО, «ведь такое трудно не заметить».
- Объект двигался от реки в сторону леса и пролетал примерно над оптовой базой «Янта». Или другой ориентир ТЦ «Мёд». Я попробовал посмотреть записи видео камер на зданиях в этом районе, но у половины нужно разрешение начальства, у других камеры смотрят в основном вниз или в другую сторону, - написал администратор паблика Роман.
Роман призвал улан-удэнцев, имеющих доступ к камерам в районе Левого берега, села Вахмистрово, посёлков Тулунжи, Гурульбы, Поселья и Аэропорта, просмотреть видеозаписи того дня с 5 до 6 утра. «Пока данные не затерлись можно попробовать найти видео. Или ещё одних очевидцев», отметил он.
В Улан-Удэ ищут очевидцев загадочного объекта в виде «сигары»
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