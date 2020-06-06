В Улан-Удэ начали благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»

На ремонт потратят почти 40 миллионов рублей



В Улан-Удэ приступили к реконструкции сквера, победившего в народном голосовании. Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» - самый крупный в Бурятии объект, который отремонтируют в 2020 году по федеральной программе «Формирование городской комфортной среды».



Ремонт уже начался. Подрядчик начал демонтаж старой плитки, которая складируется и будет перевезена на склад для последующего ремонта городских улиц и тротуаров.



Генеральным подрячиком работ по скверу выступает ООО «Стройсервис» в лице Галины Шарахаевой. С ним заключен муниципальный контракт на сумму 39 млн 800 тысяч рублей. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта согласно графика производства работ до 1 сентября 2020 года. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию материалами и оборудованием для проведения работ по объекту.



В январе на сайте «Активный горожанин» завершилось голосование по благоустройству общественных территорий. По итогам опроса горожане вывели в лидеры сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Эту территорию выбрали 52% голосовавших, остальные отдали предпочтение бульвару по улице Фрунзе.



Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» расположен на развилке улиц Бабушкина и Терешковой рядом с одноименным памятником в виде чёрного тюльпана, который был открыт в 1998 году, он посвящен памяти военнослужащих из Бурятии, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан и во время боевых действий в Чечне.



26 мая прошло выездное совещание администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, подрядчика, всех городских служб и представителей бурятского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» для согласования работ по благоустройству.



В сквере запланированы масштабные работы. На всей территории заменят тротуарную плитку, приведут в порядок парковую зону, парковку, высадят дополнительно кустарники. Памятник «Чёрный тюльпан» также нуждается в ремонте. Его отреставрируют, покрасят, заменят облицовочные плиты. Также здесь предусмотрят место для проведения митингов, акций, памятных встреч. Памятник Алдару Цыденжапову станет частью сквера, ограждение будет перенесено за границы памятника. Также в сквере появится детская игровая площадка.



По всей территории будет установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустройство ведётся по двум направлениям – дворовые и общественные территории. В этом году на реализацию программы будет выделено более 140 млн рублей на ремонт 50 улан-удэнских дворов и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».



Всего за последние три года в Улан-Удэ капитально отремонтированы шесть общественных территорий: парк имени Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодёжный», сквер КДЦ «Заречный», сквер «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод и площадь Славы. При участии жителей за 2017-2019 годы благоустроено 158 дворов, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

