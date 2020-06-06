 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

В Улан-Удэ начали благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»

В Улан-Удэ начали благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Общество,  Фото:КГХ
На ремонт потратят почти 40 миллионов рублей

В Улан-Удэ приступили к реконструкции сквера, победившего в народном голосовании. Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» - самый крупный в Бурятии объект, который отремонтируют в 2020 году по федеральной программе «Формирование городской комфортной среды».

Ремонт уже начался. Подрядчик начал демонтаж старой плитки, которая складируется и будет перевезена на склад для последующего ремонта городских улиц и тротуаров.

Генеральным подрячиком работ по скверу выступает ООО «Стройсервис» в лице Галины Шарахаевой. С ним заключен муниципальный контракт на сумму 39 млн 800 тысяч рублей. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта согласно графика производства работ до 1 сентября 2020 года. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию материалами и оборудованием для проведения работ по объекту.

В январе на сайте «Активный горожанин» завершилось голосование по благоустройству общественных территорий. По итогам опроса горожане вывели в лидеры сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Эту территорию выбрали 52% голосовавших, остальные отдали предпочтение бульвару по улице Фрунзе.

Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» расположен на развилке улиц Бабушкина и Терешковой рядом с одноименным памятником в виде чёрного тюльпана, который был открыт в 1998 году, он посвящен памяти военнослужащих из Бурятии, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан и во время боевых действий в Чечне.

26 мая прошло выездное совещание администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, подрядчика, всех городских служб и представителей бурятского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» для согласования работ по благоустройству.

В сквере запланированы масштабные работы. На всей территории заменят тротуарную плитку, приведут в порядок парковую зону, парковку, высадят дополнительно кустарники. Памятник «Чёрный тюльпан» также нуждается в ремонте. Его отреставрируют, покрасят, заменят облицовочные плиты. Также здесь предусмотрят место для проведения митингов, акций, памятных встреч. Памятник Алдару Цыденжапову станет частью сквера, ограждение будет перенесено за границы памятника. Также в сквере появится детская игровая площадка.

По всей территории будет установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустройство ведётся по двум направлениям – дворовые и общественные территории. В этом году на реализацию программы будет выделено более 140 млн рублей на ремонт 50 улан-удэнских дворов и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Всего за последние три года в Улан-Удэ капитально отремонтированы шесть общественных территорий: парк имени Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодёжный», сквер КДЦ «Заречный», сквер «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод и площадь Славы. При участии жителей за 2017-2019 годы благоустроено 158 дворов, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства. 
благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии ограбил нового знакомого
Житель Бурятии ограбил нового знакомого
Общество, 06.06.2020
Мужчина продал награбленное 
В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
Общество, 06.06.2020
За сутки число больных увеличилось на 8,8 тысяч человек 
В Бурятии вор утащил украденное домой
В Бурятии вор утащил украденное домой
Общество, 06.06.2020
Мужчина воспользовался отсутствием хозяев 
Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
Общество, 06.06.2020
У контактных лиц анализ на COVID-19 отрицательный 
Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету
Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету
Общество, 06.06.2020
По словам врачей, случаи проглатывания предметов детьми регистрируются почти ежедневно
В Забайкалье скончались 27 пациентов с COVID-19
В Забайкалье скончались 27 пациентов с COVID-19
Общество, 06.06.2020
В регионе более 1400 случаев заражения коронавирусом
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» не выиграл 5 миллионов в «Comedy Баттл»
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» не выиграл 5 миллионов в «Comedy Баттл»
Общество, 06.06.2020
Парни намерены участвовать в следующем сезоне шоу 
Забайкалка украла деньги у собственной матери
Забайкалка украла деньги у собственной матери
Общество, 06.06.2020
Женщина ведёт антиобщественный образ жизни
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
Общество, 06.06.2020
Всего в республике около 1800 случаев заражения COVID-19 
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Общество, 06.06.2020
«Управляшкам» раздали около двух тысяч саженцев
В Улан-Удэ дождливо и тепло
В Улан-Удэ дождливо и тепло
Общество, 06.06.2020
Воздух в столице Бурятии прогреется до +28 градусов
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество, 05.06.2020
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, 05.06.2020
Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
Общество, 05.06.2020
Однако заработают они только после снятия ограничительных мер

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^