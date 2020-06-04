Мультфильм из Забайкалья выиграл два всероссийских конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Анимационную ленту создали воспитанники и специалисты социального центра «Маяк»



Студия «Мульти-пульти» Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Маяк» в Забайкальском крае победила сразу в двух всероссийских конкурсах, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мультфильм, принёсший победу, называется «Один день войны».



- Это совместная мультипликационная работа воспитанников и специалистов нашего центра. Снимали мы её на смартфон в технике «бумажная перекладка». При монтаже использовали компьютерную графику. Вся работа заняла у нас четыре месяца, – рассказал директор центра «Маяк» Вячеслав Букатич.



Студия одержала победу во всероссийском конкурсе видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним! Мы гордимся!», а также во всероссийском патриотическом конкурсе для детей и взрослых «В день Победы скажем мы «Ура!» в номинации «Мультфильм».



Хронометраж патриотического мультфильма-победителя составляет пять с половиной минут. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

