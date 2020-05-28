Улан-удэнская кавер-группа поздравила выпускников «Медлячком»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кавер группа СМАК (@smakband) 27 Май 2020 в 6:45 PDT



Музыканты в спортивном зале школы поют композицию Басты, в конце они зачитали следующее:



- 2020. Окончили вы школу, вы – необычный выпуск,

Smakband не помнит такого,

Поём мы удаленно, для вас сейчас с экрана.

Запомнится надолго ваш праздник нереальный,

Мы поздравляем вас, учителя и школа,

и всех выпускников с нашего района,

Улан-Удэ, Бурятии и всей страны.

Удачи вам по жизни. Пусть сбудутся мечты.



Пользователи благодарят группу за неожиданный подарок: «Ребята, спасибо. Вы как всегда на высоте. Ваш клип подбодрит выпускников!», «Спасибо! Мурашки по телу! Круто!», «Очень актуально».



Как сообщал «Байкал-Daily», отменили в этом году и выпускные. Ранее десятки выпускников

Музыканты в спортивном зале школы поют композицию Басты, в конце они зачитали следующее:- 2020. Окончили вы школу, вы – необычный выпуск,Smakband не помнит такого,Поём мы удаленно, для вас сейчас с экрана.Запомнится надолго ваш праздник нереальный,Мы поздравляем вас, учителя и школа,и всех выпускников с нашего района,Улан-Удэ, Бурятии и всей страны.Удачи вам по жизни. Пусть сбудутся мечты.Пользователи благодарят группу за неожиданный подарок: «Ребята, спасибо. Вы как всегда на высоте. Ваш клип подбодрит выпускников!», «Спасибо! Мурашки по телу! Круто!», «Очень актуально».Как сообщал «Байкал-Daily», отменили в этом году и выпускные. Ранее десятки выпускников объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой провести выпускные в более поздние даты. Мнения жителей по этому поводу разделились, официального ответа пока не было.

Сегодня, 28 мая в Бурятии день «Последнего звонка». Увы, празднование состоится только в онлайн-режиме.Местная кавер-группа «Смак» поздравила выпускников Бурятии с «Последним звонком» необычным образом –музыканты сняли клип на известную песню Басты «Медлячок».- Поздравляем всех выпускников с окончанием ваших учебных заведений! В 2020 году - вы необычный выпуск. Своим видео хотим чуточку поднять вам настроение и поддержать вас в такое интересное время! – говорится в анонсе к видео.