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Улан-удэнская кавер-группа поздравила выпускников «Медлячком»

Улан-удэнская кавер-группа поздравила выпускников «Медлячком»
Общество, 
Кавер-группа «Смак» записала видео для выпускников этого года в Бурятии

Сегодня, 28 мая в Бурятии день «Последнего звонка». Увы, празднование состоится только в онлайн-режиме.

Местная кавер-группа «Смак» поздравила выпускников Бурятии с «Последним звонком» необычным образом –музыканты сняли клип на известную песню Басты «Медлячок».

- Поздравляем всех выпускников с окончанием ваших учебных заведений! В 2020 году - вы необычный выпуск. Своим видео хотим чуточку поднять вам настроение и поддержать вас в такое интересное время! – говорится в анонсе к видео. 



Музыканты в спортивном зале школы поют композицию Басты, в конце они зачитали следующее:

- 2020. Окончили вы школу, вы – необычный выпуск,
Smakband не помнит такого,
Поём мы удаленно, для вас сейчас с экрана.
Запомнится надолго ваш праздник нереальный,
Мы поздравляем вас, учителя и школа,
и всех выпускников с нашего района,
Улан-Удэ, Бурятии и всей страны.
Удачи вам по жизни. Пусть сбудутся мечты.

Пользователи благодарят группу за неожиданный подарок: «Ребята, спасибо. Вы как всегда на высоте. Ваш клип подбодрит выпускников!», «Спасибо! Мурашки по телу! Круто!», «Очень актуально».

Как сообщал «Байкал-Daily», отменили в этом году и выпускные. Ранее десятки выпускников объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой провести выпускные в более поздние даты. Мнения жителей по этому поводу разделились, официального ответа пока не было.
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