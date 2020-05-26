В Бурятии сохранится жаркая погода

Временами возможны дожди с грозами



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая по республике ночью преимущественно без осадков, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы.



Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, местами до 2 мороза, днём 23-28, местами 14-19 тепла.



В Улан-Удэ ночью без садков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северо-западный до 8-13 м/с. Температура ночью 7-9, днём 25-27 тепла.

