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«Нетипичный Улан-Удэ»: Интервью с краеведом Виктором Харитоновым

«Нетипичный Улан-Удэ»: Интервью с краеведом Виктором Харитоновым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
17 мая культурная общественность Бурятии понесла невосполнимую утрату – после тяжёлой болезни не стало известного краеведа Виктора Александровича Харитонова. Виктор Александрович, обладая энциклопедическими знаниями о памятных местах и достопримечательностях не только Улан-Удэ, но и всей Бурятии, душой болел за сохранение исторического и культурного наследия нашей республики. Многим запомнятся его неповторимые экскурсии, наполненные уникальными фактами об улицах, площадях и домах столицы Бурятии

Предлагаем вашему вниманию один из прошлых разговоров о туристических «болячках» настоящего и о славных страницах прошлого Верхнеудинска-Улан-Удэ.

Всего не раскрутить

- Виктор Александрович, чем же Улан-Удэ привлекателен для гостей?

- Прежде всего, в историко-архитектурном плане. Улан-Удэ сегодня - один из трёх сибирских городов, где ещё сохранилось уникальное деревянное зодчество, которого нет нигде, кроме Томска и Иркутска. Даже в 1980-х годах сюда «косяками» приезжали иностранные туристы, чтобы посмотреть неповторимую архитектуру с деревянной резьбой. К тому же наш город - единственный из республиканских и областных центров Сибири, где исторический центр предстаёт как единый торговый и культурный комплекс, включающий в себя и уникальные Гостиные ряды. В других городах такого сегодня не найти. А где ещё вы найдёте такое великолепное сибирское барокко – Одигитриевского собора? У нас имеется и бесчисленное количество мемориальных плит и досок в честь именитых деятелей прошлого.

Но нам не стоит гоняться за «трендами» времени и пытаться «раскрутить» все городские достопримечательности. Когда высокое начальство, выступая с трибуны, говорит – мы должны раскрутить то и это, я всегда возражаю – да не надо нам всё подряд раскручивать. У нас итак есть узнаваемое «лицо» города.

- А если говорить о названии нашего города – почему Верхнеудинск?

- Первое, что приходит на ум, - верховья Уды. На самом деле, непонятно, почему верховья, если мы находимся гораздо ниже по течению реки. Думается, потому что к тому времени уже существовал Нижнеудинск, а вначале возник Удинский острог и зимовье. И название Верхнеудинск, как ни странно, возникло не в документах, а, судя по всему, на картах. В Петербурге сидел картограф, и он решил: Нижнеудинск есть – вот и Верхнеудинск. Других обоснований нет никаких. По документам все писали Удинск даже тогда, когда уже появилось название Верхнеудинск.

Мифы истории - рознь

- Есть мнение, что в истории Улан-Удэ немало мифов и легенд. Как вы к этому относитесь?

- Действительно, мифов в истории нашего города хватает с лихвой. Чего стоит, к примеру, легенда о том, что в Улан-Удэ живут потомки Чехова. Да не могло такого быть в принципе! Чехов был в Улан-Удэ часов пять максимум. Но уже появились подобного рода легенды. Конечно, они к реальности имели мало отношения, ведь нет никаких обоснованных данных. Также рассказывают, что для цесаревича Николая на столе плясала сама Танская. Скажу, что Танской на момент приезда цесаревича было 9 лет.

Мифами окутана и история гуннов. Что касается гуннов, необходимо понимать, что некоторые факты не имеют оснований. Город - это бесконечная непрерывная во времени структура, как, например, Дамаск, Афины, Дербент. А у нас как. Тут, действительно, были гунны, но в древние времена, и никакого отношения к Верхнеудинску-Улан-Удэ они не имеют. Единственное, что могу сказать – на момент прихода сюда русских здесь было небольшое бурятское поселение, обеспечивавшее перевоз через Уду.

В историческом прошлом Улан-Удэ немало мифов, но к истории надо относиться с почтением, на основе реальных и подтвержденных фактами сведений, а не выдумывая небылицы. А от таких измышлений порой становится неудобно.

Не хватает элементарного

- В последние годы столица Бурятии, несомненно, становится узнаваемой и во многом неповторимой. Но всё-таки, на ваш взгляд, какие ещё трудности имеются в городе, прежде всего, туристического характера?

- Несмотря на растущую с каждым годом популярность Улан-Удэ среди туристов, проблем ещё непочатый край. И, прежде всего, в сфере инфраструктуры. В городе не хватает элементарных вещей. Вот, например, казалось бы, у нас на каждом шагу есть «буузные», где каждый может отведать отменные «буузы» - национальное бурятское блюдо. С другой стороны, этим вся кухня Бурятии и ограничивается. В Улан-Удэ очень мало мест, где национальная бурятская кухня представлена в широком ассортименте. К примеру, где в Улан-Удэ можно попробовать те же хошхоног, саламат, печёнку «в рубашке»?

Ещё одна проблема туризма в городе и республике – это отсутствие элементарной гостевой инфраструктуры. В городе остро не хватает тех же общественных туалетов, сувенирных лавок и магазинов. Да, хорошие сувениры с национальным колоритом ручной работы имеются, но торгуют ими не везде и в ограниченное количество времени. Их трудно достать даже в 10 вечера. Приехала, скажем, экскурсия, надо купить гостям сувениры, а - негде. Разве что в гостинице, но там, как правило, втридорога и не очень уж широкий выбор.

У нас нет реальных недорогих исторических путеводителей для туристов, чтобы рассказать что-нибудь из истории. В том же Иркутске, например, есть путеводитель по городу даже на итальянском языке. У нас есть, конечно, на английском, на немецком уже труднее найти, а на итальянском – тем более.

А меж тем, к нам приезжают люди из разных стран. В Улан-Удэ побывали даже потомки купца Рублёва, чтобы посмотреть, где родился их именитый предок, неоднократно приезжали туристы из Израиля. Хотя с Украины сейчас сложно приехать, но многие украинцы интересуются своими предками из Верхнеудинска.

Город «знаем»

- Значит, Улан-Удэ становится интересным?

- Интерес не просто есть, он возрастает. Даже иркутяне привозят к нам группы – туристы прибывают утром на поезде, для них организовывают экскурсию по городу, показывают им дацан, а вечером они уезжают обратно. К сожалению, республика ничего с этого не получает, за исключением местных гидов-экскурсоводов и водителей арендованных автобусов.

Становится популярным и ландшафтный, экологический туризм. Не раз у нас бывали туристические группы из разных городов страны, со своими проводниками, инструкторами. А наши ребята, которые разрабатывают маршруты, не получают никакой поддержки.

- Что же нужно для того, чтобы нас начали узнавать?

- Нас уже узнают, уверяю вас. Город не только узнаваем, он «знаем». Есть люди, которые специально едут посмотреть именно Верхнеудинск, есть люди, которые хотят посмотреть Улан-Удэ. Помню, приехала к нам целая группа ребят-байкеров, которым наш город был интересен с одной только стороны – голова Ленина. Конечно, во время путешествия они узнали немало нового об Улан-Удэ, но изначально, когда поехали сюда, знали только одно – голова вождя. Ради этого они остановились здесь.

А в основном, сюда едут люди, которые интересуются историей, и которым, как ни парадоксально звучит, плохо показали Байкал. Мне приходилось общаться с людьми, которые после экскурсии по Улан-Удэ уезжали с лучшим отношением к Бурятии, потому что, когда они приехали сюда, им не понравилось, как им преподнесли информацию о Великом озере. К нам приезжают монголы и, поверьте, не только ради шоп-туров, но из-за интереса к истории.

- Нуждается ли Улан-Удэ, по-вашему, в дальнейшей раскрутке?

- Сложно говорить о дальнейшей раскрутке, потому что никакой раскрутки нет в принципе. Люди узнают о нашем городе из интернета, от друзей, из книг. По городу пока очень слаба прямо направленная государственная политика в сфере туризма. Потому что, действительно, есть определённый интерес к старому торговому, деревянному городу. Но он никак не культивируется со стороны государства даже на уровне страны.

Но самое интересное, что мы забываем о своих жителях. Самые благодарные экскурсанты - это дети из районов. Никто так внимательно не слушает и не разглядывает всё с таким интересом, когда я показываю им город. Поэтому можно говорить много и замечательно об общероссийском туризме, но у нас даже местный туризм плохо обеспечен. Вот приезжают ребятишки из районов, прошла экскурсия, а потом надо найти место, чтобы детей пустили в туалет…

Беседовал Митап Цыренов 

Справка:

Виктор Александрович Харитонов родился в 1967 году в посёлке Новоселенгинск. Известный историк-краевед, автор более 100 статей, посвящённых истории Верхнеудинска-Улан-Удэ. Ушёл из жизни 17 мая 2020 года. 
краеведение история Улан-Удэ история Бурятии
 
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