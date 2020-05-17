Виктора Харитонова называли «чемпионом по знанию Бурятии»
Сегодня, 17 мая, ушёл из жизни известный краевед, изучавший родную Бурятию, Виктор Харитонов. Он умер в 11 часов, сообщил художник и скульптор Зандан Дугаров.
По его информации, похоронят Виктора Харитонова в Новоселенгинске. Прощание состоится во вторник, 19-го мая, по адресу: проспект 50-летия Октября, 48.
По предварительной информации, причиной смерти стал перитонит.
Виктор Харитонов родился 4 апреля 1967 года. Известный в Бурятии краевед, автор многих резонансных статей и книг по краеведению. Его называют «чемпионом по знанию родной Бурятии». Область его знаний была огромна – от Верхнеудинска и гражданской войны до первых кинотеатров и особенностей бурятской кухни. В 2017 году, в честь 50-летия юбиляра в Улан-Удэ состоялся творческий вечер «Верхнеудинские истории от Виктора Харитонова».
В Бурятии ушёл из жизни известный краевед Виктор Харитонов
Общество, Фото:
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